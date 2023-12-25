Dev şirket iflas etti! Bir zamanların en büyük girişimleri arasındaydı

Bir dönem sağladığı ortak çalışma alanları ile piyasayı kasıp kavuran dev şirket iflas başvurusunda bulundu.

Sabah.com.tr'deki habere göre; Bir zamanlar ABD'nin en büyük girişimi olarak görülen WeWork son dönemde kâr elde edememesi nedeniyle değer kaybetmeye başladı.

Milyonların kullandığı sistemde iflasın nedeni ise müşterilerin yeni kararı oldu!

Şirketlere ortak çalışma alanı sağlayarak ofis piyasasında çığır açan WeWork bu girişimiyle birçok ülkede çalışanlara iş ortamı sunarken aynı ve farklı sektörlerden kişilerin birbirleriyle iş ilişkisi kurmasına da olanak tanıdı. Dev şirketin hızla büyüyen fikri büyük bir düşüş yaşadı.

Bundan tam 13 yıl önce kurulan WeWork ortak çalışma alanı ve paylaşımlı ofis piyasasının öncüsü oldu. Birden fazla ülkede açtığı ofislerle birçok çalışanı ağırlayan şirket müşterilerinin bir bir sözleşmelerini sonlandırması ile kâr etmeyi durdurdu.

Kurucusu Adam Neumann, 47 milyar dolarlık değerlemeyle ABD'nin en değerli girişiminin sahibi olmuştu. Ancak Pandemi sonrası şirketlerin evden çalışma kararı almasıyla şirkette düşüş başladı.

47 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİMDEN GERİYE BORÇ KALDI!

Şirketin açtığı iflas davasına göre varlıklarının ve yükümlülüklerinin 10 ila 50 milyar dolar arasında olduğu belirlendi. Bu noktada birçok borcu bulunan şirketin açtığı ofisler için kira ödemesi gerekiyor. Dış basında paylaşılan bilgiye göre Haziran 2023 itibarıyla şirketin 2,9 milyon dolar uzun vadeli borcu bulunuyor. 13 milyar dolardan fazla da uzun vadeli kiralama borcu var.