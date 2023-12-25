Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı

Emeklilere ödenen promosyon kampanyaları sürüyor. Denizbank emeklilere ödeyeceği promosyonu zamlandırdı

Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yasalaşmasıyla birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların dikkatini çekti. Bu durum, bankaların müşteri kazanma stratejilerini gözden geçirmesine ve emekli promosyonları için hazırlıklara başlamasına neden oldu. Bankalar, 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

ARALIK PROMOSYONU NE KADAR?

Özel bankalardan biri olan Denizbank, emeklilere ödediği promosyon rakamlarını açıkladı. Dunya.com sitesinde yer alan bilgilere göre; EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı - Resim : 1

DENİZBANK NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 7000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

- Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

BÜYÜK ZAM OCAK AYINDA

Öte yandan emekli maaşlarına Ocak ayında zam gelecek. Zamla birlikte emekli promosyonlarına da çok sayıda bankanın zam yapması bekleniyor.

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