Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor

Krep hazırlarken aklınızda bulunması gereken **tarif** tüyosu! Krep böyle hazırlanırsa **börek** kıvamında oluyor

Son Güncelleme:
Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor

Krep, ince ve genellikle yumurta, un, süt ve tuz gibi malzemelerin karıştırılmasıyla yapılan bir tür hamurdur. Bu hamur, genellikle tava veya özel krep tavalarında pişirilir. Krep, çeşitli iç malzemelerle doldurularak veya üzerine soslar dökülerek tüketilebilir. Ayrıca tatlı veya tuzlu olarak da hazırlanabilir. Krep, dünya genelinde popüler bir yemek türüdür ve farklı kültürlerde çeşitli şekillerde hazırlanmaktadır.

BÖREK KIVAMINDA KREP TARİFİ

MALZEMELER

Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor - Resim : 1
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1, 5 su bardağı un
Kızartmak için az sıvı yağ
İçi için
Beyaz peynir veya lor peyniri
Kaşar peyniri

BÖREK KIVAMINDA KREP TARİFİ

İlk önce sıvı malzemeleri uygun bir kaba alıp karıştırın. Unu da ekleyip mikser ile çırpın.
Krep tavasını ısıtıp az sıvı yağ ile yağlayın.
Harçtan bir kepçe kadar tavaya döküp yayın arkalı önlü kızartın. Hepsini bu şekil yapıp hazırlayın.
Beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırın. bir tane krep alıp içine koyun.
İlk önce üstü sonrada yanlarını katlayıp rulo şeklinde sarın.
Biraz sıvı yağ koyduğunuz krep tavasına börekleri dizin ve arkalı önlü pişirip servis tabağına alın.
Bu malzemeden 8-9 adet krep çıkıyor ister hepsini ister dilediğiniz kadarını börek yapın afiyet olsun.

Kaynak: Mynet.com, Youtube.com

Son Güncelleme:
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor 1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor
24 yıldır hizmet veren Türk devi iflas etti: Para sıkıntısı çektiği öğrenildi 24 yıldır hizmet veren Türk devi iflas etti: Para sıkıntısı çektiği öğrenildi
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi? Euro, dolar ve altının yönü neresi?
Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor: Alacağı ücret dudak uçuklattı Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor: Alacağı ücret dudak uçuklattı
Türkiye'de en düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu En düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu
MasterChef'te sürpriz veda! Son 7 belli oldu MasterChef'te sürpriz veda! Son 7 belli oldu