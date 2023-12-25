Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor

Krep, ince ve genellikle yumurta, un, süt ve tuz gibi malzemelerin karıştırılmasıyla yapılan bir tür hamurdur. Bu hamur, genellikle tava veya özel krep tavalarında pişirilir. Krep, çeşitli iç malzemelerle doldurularak veya üzerine soslar dökülerek tüketilebilir. Ayrıca tatlı veya tuzlu olarak da hazırlanabilir. Krep, dünya genelinde popüler bir yemek türüdür ve farklı kültürlerde çeşitli şekillerde hazırlanmaktadır.

BÖREK KIVAMINDA KREP TARİFİ

MALZEMELER



2 adet yumurta

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1, 5 su bardağı un

Kızartmak için az sıvı yağ

İçi için

Beyaz peynir veya lor peyniri

Kaşar peyniri

BÖREK KIVAMINDA KREP TARİFİ

İlk önce sıvı malzemeleri uygun bir kaba alıp karıştırın. Unu da ekleyip mikser ile çırpın.

Krep tavasını ısıtıp az sıvı yağ ile yağlayın.

Harçtan bir kepçe kadar tavaya döküp yayın arkalı önlü kızartın. Hepsini bu şekil yapıp hazırlayın.

Beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırın. bir tane krep alıp içine koyun.

İlk önce üstü sonrada yanlarını katlayıp rulo şeklinde sarın.

Biraz sıvı yağ koyduğunuz krep tavasına börekleri dizin ve arkalı önlü pişirip servis tabağına alın.

Bu malzemeden 8-9 adet krep çıkıyor ister hepsini ister dilediğiniz kadarını börek yapın afiyet olsun.

Kaynak: Mynet.com, Youtube.com