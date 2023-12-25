Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti

FOX TV'nin tartışmalara yol açan yeni dizisine bir oyuncu daha katıldı. FOX’un bu akşam ikinci bölümü seyirciyle buluşacak olan dizisi “Kızıl Goncalar” güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızıl Goncalar” geçen hafta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ömür Atay’ın yönettiği Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde buluştuğu dizinin genç oyuncuları da birbirinden yetenekli…

Mina Demirtaş, Zehra Kelleci ve Esma Yılmaz’ın ardından diziye çok yetenekli genç bir yıldız daha katıldı. Can Kızıltuğ diziye doktor Levent’in kızı Mira’nın okuldan arkadaşı rolüyle dahil oluyor.

Dizinin yeni bölümünde şok bir şekilde karşılaşan Levent ve Meryem’in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar. Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna’nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd’in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep’in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem’i geri dönülemez bir yola sokacaktır.