İlkokul-üniversiteli farkı eridi: Eğitime göre kazanç farkı kapanıyor

Türkiye’de 2022 yılında ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira olurken eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede, yükseköğretim mezunuyla ilkokul ve altı eğitimliler arasındaki ücret makasının kapandığı gözlendi.

En çok aranan meslek gruplarından tarım işçilerinin ise aylık ortalama 8 bin 130 lira ile en az kazananlar arasında yer alması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistiklerini yayımladı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre; 4 yılda bir açıklanan istatistiklere göre, ortalama kazanç 12 bin 450 lira, ortalama aylık ücret ise 11 bin 143 lira oldu. Eğitim durumuna göre gelirin yıllara bağlı analizinde, ilginç bir seyir ortaya çıktı.

Üniversite mezunları 2006 yılında ilkokul ve altı eğitimlilerin 2,7 katı ücret alırken, bu oran 2022’de 1.9'a düştü. Başka bir ifade ile ilkokul altı eğitimliler 2010’da üniversite mezunlarının aldığı aylık ücretin yüzde 36.5’ini alırken, 2022’de bu oran yüzde 51.9’a yükseldi.

EN ÇOK BİLGİ İŞLEMCİ KAZANDI

Ekonomik faaliyetlere göre en yüksek aylık ortalama maaş 23 bin 119 lira ile bilgi iletişim sektörlerinde olurken, bunu 21 bin 325 lira ile finans, 16 bin 555 lira ile kültür, sanat, spor faaliyetleri takip etti.

SENDİKALI İŞÇİLER YÜZDE 32 DAHA ÇOK KAZANDI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında olup olmama durumuna göre yapılan değerlendirmede ise sendikalı çalışanların ortalama ücretten ve sendikasız çalışanlardan daha yüksek gelir elde ettiği belirlendi.

Sendikalı işçiler aylık ortalama 14 bin 591 lira kazanırken, sendikalı olmayanlar 11 bin 61 lira ücret geliri elde ettiler. Öte yandan işgücüne katılımda kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik, elde edilen ücretlerde de dikkat çekti.

TÜİK’e göre 2022 yılında erkekler ortalama 11 bin 233 lira kazanırken, kadınların ortalama kazancı 10 bin 961 lirada kaldı. Ancak sendikalı kadınların, sendikalı erkeklerden daha yüksek gelir sağladığı belirlendi. Sendikalı kadınlar ortalama 15 bin 444 lira kazanırken, sendikalı erkekler 14 bin 422 lira kazandı.

Kıdem yılına göre ücretlerde, işe yeni girenlerin aylık ücreti 9 bin 341 lira olurken, 20 ve üzeri yıllık kıdemi bulunanların aylık ortalama ücretinin 18 bin 089 lira olduğu gözlendi. Yani 20 yıl ve üzerinde çalışan birisi, işe yeni girenin iki katı ücret alıyor.