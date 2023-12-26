Yargıtay, DEM Parti'ye onay verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin HEDEP olan kısaltmasına izin vermeyen Yargıtay, partinin yeni kısa ismi olan 'DEM Parti’yi kabul etti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 15 Ekim 2023’de düzenlenen 4. Olağanüstü Kongre’de isim değişikliğine giderek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına aldı. Partinin kısa ismi ise HEDEP olarak belirlendi.

Değişikliğin bildirildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP’i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi. Başsavcılık, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Partiye gönderilen yazı ile HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi istendi. Parti, bunun üzerine partinin kısa ismini 11 Aralık'ta DEM Parti olarak değiştirdi.

SİYASİ PARTİ SAYISI 141'E YÜKSELDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.



Değişiklik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesine de yansıdı. Sitede partinin kısa ismi olan DEM Parti ve yeni logosuna da yer verildi.

Öte yandan DEM Parti değişikliğinin ardından 24 Kasım’da yeniden kurulan Yeşil Sol Parti’nin (YSP) başvurusunun da kabul edildiği görüldü. Yargıtay tarafından kabul edilen siyasi parti sayısı ise 141’e ulaştı.