Yargıtay, DEM Parti'ye onay verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak "HEDEP"e onay vermeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti olarak değiştirilen yeni kısa ismi kabul etti.

Yargıtay, DEM Parti'ye onay verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin HEDEP olan kısaltmasına izin vermeyen Yargıtay, partinin yeni kısa ismi olan 'DEM Parti’yi kabul etti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 15 Ekim 2023’de düzenlenen 4. Olağanüstü Kongre’de isim değişikliğine giderek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına aldı. Partinin kısa ismi ise HEDEP olarak belirlendi.

Değişikliğin bildirildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP’i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi. Başsavcılık, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Partiye gönderilen yazı ile HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi istendi. Parti, bunun üzerine partinin kısa ismini 11 Aralık'ta DEM Parti olarak değiştirdi.

SİYASİ PARTİ SAYISI 141'E YÜKSELDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.


Değişiklik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesine de yansıdı. Sitede partinin kısa ismi olan DEM Parti ve yeni logosuna da yer verildi.

Öte yandan DEM Parti değişikliğinin ardından 24 Kasım’da yeniden kurulan Yeşil Sol Parti’nin (YSP) başvurusunun da kabul edildiği görüldü. Yargıtay tarafından kabul edilen siyasi parti sayısı ise 141’e ulaştı.

3 yaşındaki kız çocuğu, babasının sevgilisinin istismarına maruz kaldı! 3 yaşındaki kız çocuğu, babasının sevgilisinin istismarına maruz kaldı!
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor Börek tadında krep yapmanın tüyosu! Lezzeti de iki kat birden artıyor
1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor 1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
Araç muayene ücretlerine dev zam: İşte yeni fiyat listesi Araç muayene ücretlerine dev zam!