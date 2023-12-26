3 yaşındaki kız çocuğu, babasının sevgilisinin istismarına maruz kaldı!

Üç yaşındaki kız çocuğunun, babasının sevgilisi olduğu iddia edilen S.A.H. isimli kadın tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Hazırlanan raporda, “Çocuğun anlatımı tutarlı” denildi.

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3 yaşındaki kız çocuğu, babasının sevgilisinin istismarına maruz kaldı!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İzmir’de üç yaşındaki L.K. isimli bir kız çocuğunun, babası M.K.’nin sevgili olduğu iddia edilen S.A.H. isimli kadın tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Üç yaşındaki çocuk, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlendi. L.K. isimli çocuk, annesi ile babasının ayrı yaşadığını, zaman zaman kaldığı babasının evindeki kadını sevmediğini belirterek, özel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

Hatta çocuk, “Olay babamın çiftliğinde yaşandı. Babam da gördü ve ‘yapma’ dedi. S.A.H. kıyafetlerimi çıkarttı, kalem kullandı” dedi. Ayrıca 3 yaşında L.K. babasının teknesinde de yine benzer şekilde S.A.H.’nin cinsel istismarına maruz bırakıldığını ifade etti.

27 Eylül’de hazırlanan adli görüşme raporunda, çocuğun sözel yetisinin iyi düzeyde olduğu, gerçek-yalan ayrımını yapabildiği vurgulandı. Çocuğun doğruları söylediği belirtilerek, “Mağdur, yaşadığı olayı açık, anlaşılır, samimi ve nesnel şekilde anlatmıştır” denildi. Olaya dair İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

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Çocuk istismarı
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