Bahçeli DEM Parti'nin konuşmasını dinlememek için Meclis'ten ayrıldı: AYM'nin yapmasını gerekeni ben yapıyorum, CHP'lileri de dinlemeyeceğim
MHP Lider Devlet Bahçeli, DEM Parti vekillerinin konuşmalarını dinlemeyeceğini açıklayarak TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.
Devlet Bahçeli, DEM Parti Milletvekillerinin bütçe görüşmelerindeki konuşmaları sırasında Genel Kuruldan ayrıldı.
Bahçeli, açıklamasında, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni ben yapıyorum. CHP’lilerin konuşmasını da takip etmeyeceğim, arkadaşlarım da takip etmeyecek" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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