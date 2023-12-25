Şehidin ailesinden 'Özgür Özel' açıklaması: "Protestoların ailemizle ilgisi yok, Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılandığı provokasyona ilişkin Budak'ın ailesi konuştu.

10Haber'den Caner Polat'ın haberine göre, Budak'ın amcası Kenan Budak, "Protestoların ailemiz ile ilgili olamaz. ‘Şehidin babası tepki gösterdi’ diye yazanlar olmuş. Bunların hepsi yalan. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız" dedi.

"Bizim ailede kesinlikle böyle bir şey olmaz" diyen Budak, şunları söyledi:

"Zaten örf ve adetlerimizde böyle şeyler yok. Sadece şehit cenazesinde değil, normal bir cenazede bile kavga, gürültü olmaz, yakışmıyor. Bu yapanları kınıyoruz. Bu ülkemize, insanlığımıza, şehide karşı saygısızlıktır. Bunlar hazırlanmış bir tezgah. Kimlerin yaptığını bilen biliyor. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Akhisar’da Sayın Vali, Özgür Bey hep birlikte oturuyorduk, çok güzel şeyler söyledi herkes. AK Partili, CHP’li ya da MHP’li buraya geldiğinde biz çiçek uzatırız, yemek yediririz. Yapılanlar yanlıştı. Kim yaptıysa lanetliyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesindeki provokasyona ilişkin "Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize, hem civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden, bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımızı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim" demişti.

"Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik" diyen Özel, şunları söylemişti:

"Şimdi bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz orada yapılan provokasyonu Manisalıların, şehit cenazesine kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor."

"Şehit ailesi cenazede slogan attıranlara tepki gösterdi" diye konuşan Özel, şunları dile getirmişti: "Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçağa bindikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan yakınlığını bildiklerini, dün orada yapılan saygısızlığın şehitlerine yapıldığını söylediler."

"Milletimiz her şeyi biliyor" diyen Özel, "İstedikleri kadar provokasyon yapsınlar CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullanmıştı.