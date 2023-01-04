Aslı Baykal: Adım hiçbir şekilde gündeme gelmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal'ın görüşmesinde adı milletvekili adaylığı için geçtiği ileri sürülen Aslı Baykal iddiayı yalanladı.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partiye ağır eleştirilerde bulunarak istifa eden kızı Aslı Baykal, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasını ziyareti sırasında adının geçmediğini savundu.
Kılıçdaroğlu, 30 Aralık'ta Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti. Görüşme sırasında Baykal'ın, kızının milletvekili olması için talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a mesaj gönderen Aslı Baykal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir” ifadesini kullandı.
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