Siyaset bilimcilerden Altılı Masa'ya açık mektup

Halen imzaya açık metne 3 Ocak Salı akşamı itibarıyla imza koyan isimler şöyle: 1. Tuğba Bozçağa, King's College London 2. Berk Esen, Sabancı Üniversitesi 3. Burak Bilgehan Özpek, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Mustafa Ali Sezal, University of Groningen 5. Beyza Büyüker, Indiana University 6. Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi 7. İhsan Sezal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 8. Can Kakışım, Karabük Üniversitesi 9. Hasret Dikici Bilgin, Bilgi Üniversitesi 10. Şebnem Gümüşçü, Middlebury College 11. Pelin Ayan Musil, Anglo-American University 12. Karabekir Akkoyunlu, SOAS University of London 13. Kemal Büyükyüksel, Koç Üniversitesi 14. Orçun Selçuk, Luther College 15. Ahmet Erdi Öztürk, London Metropolitan University 16. İştar Gözaydın, Bağımsız Akademisyen 17. Metehan Tekinırk, Boston University 18. Yusuf Sarfati, Illinois State University 19. Nurettin Kalkan, Hacettepe Üniversitesi 20. Nuri Salık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 21. Birol Başkan, Bağımsız Akademisyen 22. Nezih Onur Kuru, Koç Üniversitesi 23. Mert Kayhan, Bağımsız Akademisyen 24. Semuhi Sinanoğlu, Trudeau Centre for Peace, Conflict and Justice 25. Burcu Çevik-Compiegne, Australian National University 26. Umut Özgüç, Deakin University 27. Ruşen Yaşar, Universität Konstanz 28. Salih Yasun, Indiana University Northwest 29. Pınar Tremblay, California State Polytechnic University, Pomona 30. Hakan Yavuzyılmaz, Başkent Üniversitesi 31. Tezcan Gümüş, Melbourne University 32. Serkant Adıgüzel, Sabancı Üniversitesi 33. Özgün Emre Koç, İstanbul Üniversitesi 34. Sezin Öney, Politikyol 35. İhsan Dağı, ODTÜ 36. Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi 37. Beyza Büyüker, Indiana University Bloomington 38. Dilara Hekimci-Adak, Florida International University 39. Barış Büyükokutan, Koç Üniversitesi 40. Aybike Mergen, Özyeğin Üniversitesi 41. Nadir Fırat, Bağımsız Akademisyen 42. Nazlı Konya, Colby College 43. Korhan Koçak, NYU Abu Dhabi 44. Kağan Sarıkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi 45. Feryaz Ocaklı, Skidmore College 46. Berna Can, Bağımsız Akademisyen 47. Gülgün Erdoğan Tosun, Bağımsız Akademisyen 48. Tanju Tosun, Bağımsız Akademisyen 49. Emrah Gülsunar, Lund University