'Aslı Baykal'ın AKP'ye haber gönderdiğini duydum'

Gazeteci Orhan Bursalı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Antalya'dan milletvekili adayı gösterilmek için AKP'ye haber gönderdiği iddiasını paylaştı.

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'Aslı Baykal'ın AKP'ye haber gönderdiğini duydum'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'la ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürdü.

"AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum. Ama pek kabul görmemiş bu öneri" diyen Bursalı, şöyle devam etti:

"Ama durun bakalım, AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz. Aslı Baykal buna zemin hazırladı biliyoruz. CHP’de üyeymiş, istifa etti. CHP’yi ağır suçlayarak.. Arkasından 'yerli ve milli', yani AKP’nin sloganın yanında olduğunu açıkladı.

CHP ve Türkiye’de siyasete 'ağır damgalar vurmuş büyük bir politikacının kızı' olarak böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki! Parti de kurar, milyonları peşine takar, olmadı AKP’ye de girer milletvekili olur. Evet milletvekili olmak bir geleneği sürdürmek açısından önemli."

İSTİFASI SONRASI İKTİDARA YAKIN GAZETECİYE KONUŞMUŞTU

Baykal, geçtiğimiz aylarda iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'ye verdiği söyleşide  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'övgü' olarak nitelenebilecek ifadeler kullanmış; CHP'yi ve altılı masada birlikte çalıştığı İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni hedef almıştı.

Bu beraberlik için '6 benzemez' eleştirisini yöneltirken, "6'lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan  seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır" gibi sözler sarf etmişti.

Baykal, AKP'ye geçip geçmeyeceğine dair soru üzerine de şöyle konuşmuştu:

 "Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli - gayrimilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur."

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