Akşener'in açıklaması sonrası Saadet Partisi'nden ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin yaptığı açıklamaya Saadet Partisi'nden ilk tepki geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Akşener'in açıklaması sonrası Saadet Partisi'nden ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın dünkü toplantısıyla ilgili Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

Toplantı sonrası Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"ÜLKEMİZİN UMUTSUZLUĞA KAPILMASINA GEREK YOK"

Akşener'in açıklamalarının ardından Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener İYİ Parti Saadet Partisi
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