Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'e tepki: Hiç merak etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Geldiğimiz noktada iyi parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihte bulunmaya zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'göreve' çağırdı. Akşener, "Milletimiz sizi göreve çağırıyor… Size ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır… Bu topyekun bir dayatmayı yıkma vazifesidir" dedi.

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Akşener'in bu açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

CHP MYK TOPLANIYOR

Öte yandan CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Meral Akşener İYİ Parti
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