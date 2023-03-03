Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'den olağanüstü toplantı

CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.

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Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'den olağanüstü toplantı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa dün cumhurbaşkanı adayı için yaptığı toplantı sonrası aday tartışmaları hareketlenmiş; bugün partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, ittifaka yönelik sert eleştiriler getirerek; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. 

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CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI 

Akşener'in açıklamalarına ilişkin ilk yorumu CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadeleri ile yaparken; CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.

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