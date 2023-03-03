İYİ Parti Altılı Masa'dan çekildi, AKP'den ilk yorum geldi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı sonrası partisinin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı.

İYİ Parti Altılı Masa'dan çekildi, AKP'den ilk yorum geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın dünkü toplantısında 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirerek masadan ayrıldığını açıkladı. 

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AKP'DEN İLK YORUM 

Akşener'in açıklamalarına ilişkin ilk yorumu CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadeleri ile yaparken; AKP'den ilk açıklamada Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı. 

Turan paylaşımlarının devamında ise "En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK’nun gölgesi olmaları:( Allah büyük!" ifadelerini kullandı.

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