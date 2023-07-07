Akşener: Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni vergi artışlarına tepki gösterdi. Akşener, "Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!" diye yazdı.

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Akşener: Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız

Türkiye güne yeni zamlarla uyandı. Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam yapıldı. Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcı da 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. %18 KDV alınan ürünlerde KDV %20, %8 KDV alınan ürünlerde KDV %10 oldu. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete için KDV %8’den %20’ye çıktı.

Zamlara tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akşener, "Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız." diye yazdı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor.

Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız.

Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!"

Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!Güncel
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