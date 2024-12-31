AKP'li Tayyar'dan İktidara Sert Çıkış! 'Toplarken Kepçe, Dağıtırken Kaşık'

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak beklenirken, açlık sınırının 21 bin lira olduğu Türkiye'de vatandaşın alım gücü giderek eriyor. Sık sık partisine karşı eleştirilerde bulunan ve bunları "özeleştiri" olarak tanımlayan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'ENFLASYON BÖYLE FRENLENMEZ'

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zamma karşın yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranının 43.93 olarak belirlenmesine tepki gösteren Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış. Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor. Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok. Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim.

'ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR, GÖZ ARDI EDİYORSUNUZ'

Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi göz ardı ediliyor. Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır. Bir şekilde fiyatlara yansır. Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize. Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile."

Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış.



Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor.



Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok.



Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 30, 2024

Kaynak: Haber Merkezi