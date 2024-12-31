Son Anket Sonuçları Paylaşıldı: İşte 2024'ün En Çok Sevilen Belediye Başkanları

2024 yılının sonuna yaklaşırken, Türkiye’nin belediye başkanları arasındaki performans yarışı da sonuçlandı. HBS Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği kapsamlı bir anket, halkın memnuniyetini ve beğenisini kazanan isimleri ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre en çok beğenilen o 5 başkan şöyle sıralandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç

ZİRVENİN DEĞİŞMEYEN İSMİ YAVAŞ

Başkent Ankara’nın Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine halkın gönlündeki tahtını korumayı başardı. Onu liderliğe taşıyan sır, yalnızca altyapı projeleri ya da sosyal yardımlarla sınırlı değil; Yavaş’ın samimi ve şeffaf yönetim anlayışı, vatandaşlar arasında bir güven duygusu oluşturdu.

Pandemi döneminden ekonomik krize kadar uzanan zorlu süreçlerde Yavaş, halkın yanında oldu. Özellikle sosyal yardımlaşma projeleriyle dar gelirli vatandaşların yanında durarak büyük takdir topladı. Yavaş’ın yönetim tarzı, her kesimden insanın beğenisini kazandı ve bu başarısı anket sonuçlarına da yansıdı.

KADINLARIN KAHRAMANI ÇERÇİOĞLU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, listenin ikinci sırasında yer aldı. Çerçioğlu'nun başarısının temelinde, kadınlara yönelik projeleri ve çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı yatıyor. Tarım ve turizmi destekleyen girişimleri, Aydın halkının ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadı.

Halk, Çerçioğlu’nu yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda cesur bir lider olarak görüyor.

GENÇLERİN FAVORİSİ İMAMOĞLU

İstanbul gibi devasa bir metropolde yönetici olmak kolay değil. Ancak Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle halkın güvenini kazandı.

Özellikle gençlerin gözdesi olan İmamoğlu, sosyal medya iletişimi ve modern belediyecilik anlayışıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.

DOĞUNUN YILDIZLARI: SEKMEN VE GENÇ

Listenin dördüncü sırasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı. Kış turizmine yaptığı katkılar, Erzurum’u yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirdi.

Beşinci sırada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç bulunuyor. Karadeniz’in incisi Trabzon’da hayata geçirdiği ulaşım ve altyapı projeleri, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi