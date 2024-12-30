CHP'li Erhan Adem'den 'Yoksulluk' Çıkışı: 'TÜİK Bile Saklayamadı'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK istatistiklerine CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den değerlendirme geldi. Adem, yoksulluğun artışını ve vatandaşların temel gıda ürünlerine dahi erişememesini belirterek, iktidarın milletin sefaletini görmezden geldiğini belirtti.

'TÜİK BİLE İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI'

'TÜİK bile itiraf etmek zorunda kaldı; vatandaş eti bırakın, ekmeğe muhtaç hale getirildi' ifadelerini kullanan Adem, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK’in açıkladığı 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yoksulluk oranı yüzde 13,6’ya yükseldi ve bu yalnızca TÜİK’in makyajlanmış rakamlarına yansıyan gerçeklik. Daha çarpıcı olan ise, TÜİK verilerine göre medyan gelirin yüzde 60’ının altında gelire sahip 16 milyon 739 bin vatandaşımızın yoksul olduğunun kabul edilmesidir.

'HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ ETE HASRET'

Dahası, fertlerin yüzde 39,3’ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Gelirin yüzde 60’ının altında kalan hanelerde bu oran yüzde 68,4’e yükseliyor. Yani, neredeyse her 10 kişiden 7’si ete hasret! Siz ithal eti eşinize dostunuza pay ederken, vatandaşın evinde çorba kaynamaz hale geldi. Daha da vahimi, yüzde 15,1’i evinin ısınma ihtiyacını bile karşılayamadığını söylüyor. Kışı nasıl geçirecek bu insanlar?

'GERÇEKLER GİZLENEMEZ'

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, vatandaşın yüzde 26,8’i beklenmedik harcamalarını karşılayacak durumda değil. İnsanlar, bırakın lüksü, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Ekmek fiyatları almış başını giderken, yoksulluğun en yüksek olduğu iller arasında Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’in yer alması tesadüf mü? Hayır, bu, uyguladığınız ekonomik politikaların iflasının açık kanıtıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri bile artık örtbas edemediği bu yoksulluk tablosunu, ekonomik güven endeksi gibi makyajlanmış rakamlarla gizlemeye çalışıyorsunuz. Ancak şunu bilin ki, gerçekler gizlenemez: İnsanlar eti bırakın, ekmek bulamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulluğu bitirmek, halkımızı insanca yaşam koşullarına kavuşturmak ve tarım politikalarından ekonomiye uzanan geniş kapsamlı reformlarla bu karanlık tabloyu ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimize sözümüzdür: Türkiye’yi bu sefalet düzeninden kurtaracağız!"

Kaynak: Haber Merkezi