İstanbul'da Zincirleme Kaza! 4'ü Çocuk 8 Yaralı

İstanbul'da Avcılar gişeleri öncesi ağır hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.

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İstanbul'da Zincirleme Kaza! 4'ü Çocuk 8 Yaralı

İstanbul'da Haramidere Bağlantı Yolu Avcılar Gişeleri öncesi TEM yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası trafik kilitlendi.

İstanbul'da Zincirleme Kaza! 4'ü Çocuk 8 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da Zincirleme Kaza! 4'ü Çocuk 8 Yaralı - Resim : 2

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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