İstanbul'da Zincirleme Kaza! 4'ü Çocuk 8 Yaralı
İstanbul'da Avcılar gişeleri öncesi ağır hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.
İstanbul'da Haramidere Bağlantı Yolu Avcılar Gişeleri öncesi TEM yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası trafik kilitlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
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