AKP'li il başkanından 'Hizbullahçıya af' savunması: Biz affetsek Allah affetmez

14 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP’den Kütahya milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay parti hizmet binasında basın açıklaması yaptı. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklamalarda bulunan heyet, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ‘Hizbullah bana göre terör örgütü değildir’ açıklamasıyla ilgili “Böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Olamaz da. Böyle bir açıklamanın olduğu yerde Tayyip Erdoğan zaten olamaz. Bu kadar basit. AK Parti böyle bir yerde olmaz. AK Parti bunun bedelini yıllardır ödemiş parti nasıl olacak terörle beraber” dedi.

"HÜDA- PAR’IN BUNLARIN HİÇBİRİNİ DEDİĞİ YOK"

HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 1 yıl önce TVNET’teki “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında terör örgütüdür” açıklamasının sorulması üzerine Önsay, böyle bir açıklamanın olmadığını ileri sürdü. Bahse konu açıklamaları görmediğini belirten Önsay, şöyle konuştu:

"Bunlar sizin beyanınız. İşte problem burada. Türkiye’de bu kadar hizmet etmiş 21 yıldır Türkiye’yi alıp baştan aşağı değiştirmiş bir adama yüzde 50 oy çıkmasının sebebi işte bu tip konuşmalar ve bu tip yalanlar. Bunun hiçbir delili yok. Siz bunları söylüyorsunuz, bunlar yok ama siz bunu söylediğiniz için şimdi bütün buradaki insanlar sanki böyle bir şey varmış algısına kapılıyor. HÜDA- PAR’ın bunların hiçbirini dediği yok ama Kandil’de her gün açıklama yapılıyor. Bütün PKK’nın mensupları her gün her şeyi söylüyor. Bunların hiçbirinin sizin için bir önemi yok. Adamın söylemediği bir şeyi söylüyormuş gibi gelip burada soru haline getirebiliyoruz. Problem burada ama şunu unutmayın bu millet bunları yemez. Bu algılarla bu işin gideceği bir yer yok. Bunu anlamadığınız için 16 seçimden beri biz kazanıyoruz ve bunu anlamadığınız sürece biz kazanmaya devam edeceğiz. Kırk yıl geçse de biz kazanacağız.”

"BÖYLE BİR AÇIKLAMANIN OLDUĞU YERDE TAYYİP ERDOĞAN OLAMAZ"

Seçimlerin yüzde 50’lerde kalmasının sebebinin bu ufak yalanlar olduğunu savunan Önsay, HÜDA-PAR’ın böyle bir açıklamasının olmadığını ileri sürdü. Önsay, "Ama arkadaşımız şu anda bunun var olduğuna inanıyor. Böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Olamaz da. Böyle bir açıklamanın olduğu yerde Tayyip Erdoğan zaten olamaz. Bu kadar basit. AK Parti böyle bir yerde olmaz. AK Parti bunun bedelini yıllardır ödemiş parti nasıl olacak terörle beraber?”

"BİZ AFFETSEK ALLAH AFFETMEZ"

AKP'ye göre Hizbullah’ın bir terör örgütü olduğunu ifade eden Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hizbullah davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Mehmet Emin Alpsoy’u 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama' nedeniyle affetmesiyle ilgili soru üzerine "Yaşlılık nedeniyle af olabiliyor. Daha öncesinde de böyle aflar yapıldı ama yaptığı işle ilgili bir af olmaz. Biz affetsek Allah affetmez" açıklamasında bulundu.

