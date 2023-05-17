TİP kararını açıkladı: İkinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) geride kalan seçimlerin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme metni yayımladı.

Metinde, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekleneceği belirtilirken, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yaşanan 'oy bölme' tartışmalarına da, "TİP'e verilen oyların hiçbirinin boşa gitmediği, hepsinin sola, emek cephesine kazandırdığı görülmüştür" yanıtı verildi.

TİP’ten yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri geride kaldı. Devletin tüm olanaklarını kullanan, kendisine muhalif tüm kesimleri düşman ve terörist ilan eden AKP- MHP ittifakını şimdilik koltuktan indirememenin öfkesini ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Halkın yarısından fazlasının, her türlü tehdit ve hileye rağmen Saray'a onay vermemiş olması ise umudumuzun kaynağıdır. Yoksullaştırılan emekçilere, şiddete karşı yalnız bırakılan kadınlara, ülke için hayaller kurması engellenen gençlere karşı bir borcumuz olduğunu biliyoruz.

Biz inatçıyız. İnadımızı, ülkemiz ve halkımız için güzel günlere olan inancımız besliyor. Bu inancı hiçbir gücün elimizden alamayacağını 15 Mayıs 2023'te bir kez daha ilan ediyoruz.

"GÜN AYAĞA KALKMA GÜNÜDÜR"

Gün, bir kez daha ayağa kalkma günüdür.

Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür.

Gün, yüz yıl önce Saray'a boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür.

Türkiye İşçi Partisi olarak, 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımızı duyuruyoruz.

Onbinlerce üyemiz, 1 milyona yaklaşan seçmenimiz adına halkımıza "Sana Söz" diyoruz...

14 Mayıs öncesinde TİP üyeleri nasıl arı gibi çalıştıysa, yaratıcı emekleriyle gönüllülerimiz nasıl çaba harcadıysa, aynı heyecan ve coşkuyu 14 gün boyunca da Kılıçdaroğlu için göreceksiniz.

Geride bıraktığımız seçimler için avukatlarımız ve uzmanlarımız inceleme ve itirazlarını yürütüyor. Birkaç bin oyla vekil seçilememiş görünen adaylarımız ve AKP ile MHP'ye kaybedildiği anlaşılan vekilliklerimiz adına tek bir oyunun çalınmaması için çalışıyoruz. Dahası, deprem bölgelerinde ve medyaya da görüntüleri düşen kimi kentlerde seçimlerin manipüle edildiğine ilişkin verileri de değerlendiriyoruz. TİP'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin hakkının yenmemesi için son terimize kadar çaba harcayacağız.

"TİP'LİLER USULSÜZLÜKLERİ ENGELLEMEK İÇİN GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜ OLACAKLAR"

Şimdiden, ilan ediyoruz. Türkiye İşçi Partililer, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde yukarıda sayılan illerde sandıkları korumak, usulsüzlükleri önlemek için gönüllü ve görevli olacaklar.

Türkiye İşçi Partisi olarak 1 milyona yakın oyla (81 ilin 51'inden alınan yüzde 1,75 oy) şimdilik çıkardığımız 4 vekillik gurur kaynağımızdır. İstanbul'dan vekil seçilen Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil ve Parti Meclisi üyemiz Ahmet Şık ile Hatay'dan seçilen Av. Ş. Can Atalay, halkın mücadelesini ve sesini TBMM'ye de en gür şekilde taşıyacaklar. Halkın sigortası olacaklar. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki müttefiklerimiz ve 1965 seçimlerinden bu yana adıyla sanıyla sosyalist bir işçi partisinin aldığı bu en yüksek oy için emek veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü karalamayı, asılsız, tutarsız iddiaları ve hedef göstermeyi boşa çıkararak "İnadımız İrademizdir" diyen dostlarımıza selam olsun. Sayenizde, Türkiye'de emekçilerin iktidara gelebileceğine dair inanç artmış, sosyalist siyaset gerçek bir alternatif haline gelmiştir. TİP'e verilen oyların hiçbirinin boşa gitmediği, hepsinin sola, emek cephesine kazandırdığı görülmüştür.

Seçimlere ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler, Parti Meclisi'miz ve yetkili organlarımız tarafından yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi TİP'e oy veren 1 milyona yakın yurttaş olarak tek tek görevimiz, en az bir kişiyi daha kazanmak ve bu tek adam rejiminden kurtulmak için 14 gün boyunca var gücümüzle çalışmaktır.

Vazgeçmeyeceğiz, umudu artıracağız ve mutlaka kazanacağız!"

Kaynak: Gerçek Gündem