Bahçeli’nin basın danışmanı Sinan Oğan’ı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Oğan için, "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikâyesi gibi." dedi.

Son Güncelleme:
Bahçeli’nin basın danışmanı Sinan Oğan’ı hedef aldı

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a  MHP cephesinden tepkiler devam ediyor. Oğan'a ‘Mezar soyguncusu' diyen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ın ardandan MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Oğan'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla isim vermeden Oğan'ı hedef alan Yıldız, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Sinan Oğan ilk kez açıkladı: 'Payız is coming' ile kime mesaj verdi?Sinan Oğan ilk kez açıkladı: 'Payız is coming' ile kime mesaj verdi?Seçim

“TAM ZÜBÜK HİKAYESİ GİBİ”

“Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de…Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak' demişti.

Geçmişte MHP'de, Ülkü Ocaklarında bulunan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapanlar, biz CHP'liler içinde ‘Helal süt emmiş adam' ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP'deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP'de menfaat kovalıyorsunuz?”

Etiketler
Sinan Oğan 2023 seçim Devlet Bahçeli MHP
Son Güncelleme:
Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan açıklama Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı kimi destekleyecek? Özdağ'dan açıklama
Hayal Köseoğlu'ndan Sinan Oğan'a çağrı: Bizi yalnız bırakmayın; bu sefer kırmızı çizginiz kadınlar olsun Hayal Köseoğlu'ndan Sinan Oğan'a çağrı
Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular
Eski vekillere giderayak 111 bin lira fazladan maaş Eski vekillere giderayak 111 bin lira fazladan maaş
Karışık domates konservesi yaparken deneyin! Asla bozulmuyor Karışık domates konservesi yaparken deneyin! Asla bozulmuyor
Cumhur İttifakı '28 Mayıs' gündemiyle toplandı Cumhur İttifakı '28 Mayıs' gündemiyle toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Bu burçlardan bir şey kaçmıyor: Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor
İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar
Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı? Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı?
Konsensus Araştırma'nın sahibi Murat Sarı yanıtladı: Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider? Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider?