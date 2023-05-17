Cumhur İttifakı '28 Mayıs' gündemiyle toplandı

Eskişehir’de Cumhur İttifakı’nın il başkanları ve temsilcileri Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim gündemi ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Cumhur İttifakı '28 Mayıs' gündemiyle toplandı

14 Mayıs pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, 28. Dönem’de Eskişehir’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile AKP İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı ve BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan yer aldı.

Genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıda 28 Mayıs’ta ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için de atılacak adımlar konuşuldu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Devlet Bahçeli 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
Maya olmadan yoğurt yapmanın püf noktası! Taş gibi oluyor Maya olmadan yoğurt yapmanın püf noktası! Taş gibi oluyor
Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan açıklama Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı kimi destekleyecek? Özdağ'dan açıklama
Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular Enerjisi çok yüksek 5 burç! Onlar gerçekten inanılmaz mutlular
Eski vekillere giderayak 111 bin lira fazladan maaş Eski vekillere giderayak 111 bin lira fazladan maaş
ÇOK OKUNANLAR
Bu burçlardan bir şey kaçmıyor: Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu
İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar
Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor
Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı? Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı?
TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip