Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan açıklama

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi.

ATA İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı'ndan oluşuyor.

ATA İttifakı'nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah Programı'na konuk olarak hangi cumhurbaşkanı adayını, ne şartlarda estekleyeceklerine dair soruları yanıtladı. Özdağ'ın ittifaklara sunduğu şartların başında Suriyeliler başta olmak üzere yabancı göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için kararın Sinan Oğan ve ATA İttifakı bileşenleri tarafından istişare içinde verileceğini vurgulayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Halk TV canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"BU TEKLİFLERİ ERDOĞAN'A YAPMADIM, KEMAL BEYE YAPTIM"

"'Kemal bey yanınızdaki saray artıklarını, FETÖ'cüleri uzaklaştırın. 1924 Anayasası deyin, sığınmacıları göndereceğiz deyin. Biz sizi destekleriz' dedik. Buna da cevap vermediler. Bütün partileri ziyaret etti, Kemal beyin Türkiye'de ziyaret etmediği bir tek parti Zafer Partisi'dir. Şimdi bir özür borçları var. Bayram ziyareti için yapmış olduğumuz başvuruyu kabul bile etmediler.

Erdoğan ile zaten 21 senedir kavga ediyorum ben. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim, ben Erdoğan'ı aramadım ki. 'Seni desteklerim' demedim ki. Ben 'Erdoğan kazansın' demedim ki. Ben CHP kazansın, büyükşehir belediye başkanını çıkartarak dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın, sizi destekleyelim dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki, Kemal Beye yaptım."

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ ŞARTLARA HER İKİ ADAY DA 'HAYIR' DERSE İKİ ADAYI DA DESTEKLEMİYORUZ"

"Bizim ortaya koyduğumuz şartlara her iki aday da derse ki 'Kusura bakma benim angajmanlarım var. Bunları kabul edersem öbür taraftan oy kaybederim.' O zaman biz de diyeceğiz ki 'Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan taleplerimizi karşılayamayacağını söyledi. İki adayı da desteklemiyoruz.'

İkisinin Suriyeliler politikasının farkı yok, gönüllü yollayacaklarını söylüyorlar. Yasa gönüllü dönerler demiyor. Suriye'de iç savaş bitince geri dönüş esastır diyor. Yani geri dönerler diyor. Gerekirse zorla diyoruz ya, biz yasayı söylüyoruz aslında.

Kılıçdaroğlu 2021'de 13 milletvekiline ve bir genel başkan yardımcısına, 13 meclis danışmanına Suriyeliler raporunu hazırlattı. Bu raporda 'Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulacak ve Suriyeliler Türkiye'de kalacak' dendi. Aynı dönemde Erdoğan da Soylu'ya bir rapor hazırlattı. Onun da hedefi Suriyelilerin Türkiye' de kalmasını Türk halkına alıştırmak ve onlara vatandaşlık vermekti."

SİNAN BEYİN OYUNUN CİDDİ ORANDA ÇALINDIĞINI BİLİYORUZ"

"CHP de AK Parti de Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını alıştıracak bir politika hazırladılar. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında da Meral Akşener o noktadaydı. Ben isyan edip engellemiştim.

Bir kısım seçmen ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na mümkün değil oy vermeme kararı. Biz Sinan Oğan'ı çıkartmasaydık bunlar sandığa gitmeyecekti. Bu seçmenin içinde Zafer Parti seçmeni var, yüzde 2.2 ile sınırlı değil. Çok oyumuz çalındı, hepsini araştırıyoruz. Sinan Beyin oyunun ciddi oranda çalındığını biliyoruz."