Konsensus Araştırma'nın sahibi Murat Sarı yanıtladı: Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider?
Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Sarı, 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi, ikinci tura ilişkin tahminlerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.
Oğan, yüzde 5.17'ye ulaşmıştı.
14 Mayıs'tan bu yana Oğan'ın oylarının daha çok hangi kitleden geldiği tartışılıyor. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin "Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta şunları kaydetti:
'3 PUAN BANA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYU'
"Burada Erdoğan'ın handikapı şu; sağda olan Sinan Oğan'a oy veren kitle, sağda olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermedi. Alsa, zaten alırdı o oyları. Sinan Oğan'ın partisi 2.2 aldı, kendisi 5.17 aldı, aradaki 3 puan bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, Kılıçdaroğlu'na gitme potansiyeli çok yüksek bir oy, o zaman eşitleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun oyu 45'ten 48'e geliyor, Erdoğan'ın oyu artmıyor, ondan sonrasını konuşalım. Geri kalan yaklaşık yüzde 2-2,5 civarındaki oy ne olacak, bunu anketlerle bulmak çok zor. Meclis dağılımı çok önemli deniyor ama AK Parti Meclis'te çok kaybetti; 2015 seçimlerinde yüzde 49.6 aldı, sonraki seçimde yüzde 42.6 almıştı, şimdi yüzde 35'e düştü, toplamda 15 puan kaybetti.