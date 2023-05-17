Konsensus Araştırma'nın sahibi Murat Sarı yanıtladı: Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider?

'3 PUAN BANA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYU'

"Burada Erdoğan'ın handikapı şu; sağda olan Sinan Oğan'a oy veren kitle, sağda olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermedi. Alsa, zaten alırdı o oyları. Sinan Oğan'ın partisi 2.2 aldı, kendisi 5.17 aldı, aradaki 3 puan bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, Kılıçdaroğlu'na gitme potansiyeli çok yüksek bir oy, o zaman eşitleniyor.