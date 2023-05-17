HDP ve YSP'den ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na destek kararı

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, HDP ve YSP kararını verdi. Yapılan toplantıdan, ikinci turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı.

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HDP ve YSP'den ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Yeşil Sol Parti ve HDP, seçimlerin ardından ilk MYK toplantısını yaptı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimin ikinci turunda da destekleme kararı çıktı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, kararın gerekçelerini bugün yayımlanacak sonuç bildirgesinde değerlendiren Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, 28 Mayıs seçimine giden süreçte önceliğin Cumhurbaşkanı Seçimi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Yeşil Sol Parti’nin ikinci tura giden süreçteki tavrının birinci turdan farklı olmayacağı kaydedilirken sadece yöntemsel olarak bir farklılaşma olacağı ve kalabalık mitinglerden ziyade hedef odaklı toplantı ve buluşmalar organize edileceği ifade edildi.

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HDP Yeşil Sol Parti Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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