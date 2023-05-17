Hayal Köseoğlu'ndan Sinan Oğan'a çağrı: Bizi yalnız bırakmayın; bu sefer kırmızı çizginiz kadınlar olsun

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi. Seçmenler sandık başına gitmeyi beklerken Oğan'a kamuoyundan dikkat çeken çağrılar geliyor.

ATA İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı'ndan oluşuyor.

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN SİNAN OĞAN'A AÇIK MEKTUP

Oyuncu Hayal Köseoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda kimi destekleyeceği henüz belli olmayan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a açık mektup yazdı.

Hayal Köseoğlu mektubunda, "HÜDA PAR'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginiz olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından Oğan'a yazdığı açık mektubu yayınlayarak çağrıda bulunan Hayal Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ HEP ATATÜRK İLKELERİNE ÖNEM VEREN İNSANLAR OLDUK"

"Ata ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan'a açık mektubumdur. Ben Atatürkçü ilkelerle yetiştirilmiş, Cumhuriyet kadınlarının ve eşitliğe inanan son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği genç bir kadın oyuncuyum. Bir dedem askeri hakim, bir dedem avukattı. Son derece güçlü erkekler olmalarına rağmen bir kez bile sofraya eşlerinden önce oturduklarını görmedim. Rahmetli anneannem son gününde hiçbirimizi hatırlamazken, duvardaki Atatürk resmine bakıp ona veda etmiş bir kadındı. Biz hep Atatürk ilkelerine çok önem veren insanlar olduk.

"HER DÜŞÜNCEDEN İNSANIN AYNI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYLE KENDİ DÜŞÜNCESİNİ SAVUNABİLMESİNİ İSTİYORUM"

"Bu sabah, seçimden sonraki ikinci buruk sabahım oldu. Çünkü sabah uyanır uyanmaz, kırmızı çizginizin HDP seçmeninin oy verdiği bir partiye destek olmamak olduğunu okudum. HÜDA PAR'ın bugünü, geçmişi ve açıklamalarının da sizin son derece kırmızı çizginin olduğunu düşünmek istiyor ve onlar ile ittifak yapmış bir partiye de destek olmayacağınızı düşünüyorum. Açıkçası hiçbir hamlenizi kestiremiyorum çünkü bizim sizinle pek çok konuda düşüncelerimizin ayrıldığına eminim. Bizim ideolojimiz belki sizinle bir çok açıdan farklılık gösteriyor olabilir ama ben zaten hepimizin aynı düşüncede olmasını değil, her düşünceden insanın aynı ifade özgürlüğüyle kendi düşüncesini savunabilmesini istiyorum."

"BİR KADIN OLARAK KIRMIZI ÇİZGİNİZ BU SEFER BİZ OLALIM"

Hepimizin temsiliyeti için demokrasi çok önemli. Ve maalesef seneler içinde laiklik başta olmak üzere tüm Atatürk ilkeleri erozyona uğradığı gibi şu anda demokrasiyi bile tehdit edebilecek bir değişimle karşı karşıyayız. Ben şimdi size neden bu mektubu yazdığıma gelmek istiyorum. Bir kadın olarak sizden ricam, ne olur kırmızı çizginin bu sefer biz kadınlar olalım. Meclis'e giren milletvekillerinin karma eğitime, 6284 numaraları kanuna, kadınların çalışma hakkına göz dikmelerine ve daha nicelerine karşı tek başımıza göğüs germekten çok yorulmuş durumdayız.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPILIYOR"

Güzeller güzeli ülkemde güvende hissedememek, kadına şiddet, taciz ve tecavüz yaptırımlarının en aza indirilmesi üzerinden bizim can güvenliğimizin ve hür irademizin pazarlık konusu yapıldığını görmek bizi artık korkuya itiyor. Ben ülkemi çok seviyorum. İyi bir siyasetçinin, Cumhuriyet değerlerini ve demokrasiyi savunarak, demokratik temsiliyetleri baskılamanın artık gerici olduğunu fark etmesini umut ediyorum.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Ve lütfen, Atatürk'ün 'Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak, hayatımızı onlarla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı ve destekleyicisi yapmak gerekir' karşın 'kadının çalışma şartlarını fıtratına uygun hale getirmek' gibi düzenleme önerileri yapan, 'Türk kadını sen omuzalar üstünde göklere yükselmeye layıksın' lafına karşın seçim otobüsünde kadın milletvekili adayını gölge şeklinde gösteren, Türk medeni kanununun kabulünü sağlayarak kadını güvende hissettirmesine karşı bize belli ki her türlü medeniyetsizliği layık gören insanlara karşı bizi yalnız bırakmayın, yalnız kalmamıza izin vermeyin. Lütfen Atatürk'ün izinden gidin ve bu sefer kırmızı çizginiz kadınlar olsun."