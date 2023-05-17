Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceği tahminini yaptı.

Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi uyarısında bugün hava durumunun öğle saatlerinden itibaren Eskişehir’inde içerisinde bulunduğu bölge genelinde; parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiği tahmininde bulundu.

Ayrıca yağışlı hava durumu sebebiyle sıcaklığın 4 ila 6 derece düşeceği öngörülen raporda, yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden, yıldırım, ani su baskını, kısa süreli kuvvetli yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılara yer verildi. Meteorolojik verilere göre bugün Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığı ise 18 derece ile Han ilçesinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yayımladığı raporda rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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