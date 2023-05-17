TRT seçim günü de Erdoğan'ın propaganda üssü gibi çalışmış: YSK'nin yasaklarını hiçe saydılar

Seçim döneminde yaptığı yayınlar ve özel belgeselleriyle, Erdoğan propagandası yapan TRT’nin, 14 Mayıs seçim gününde de Anneler Günü’nü kılıf olarak kullanarak seçim yasaklarını ihlal etti.

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ile hazırlanan yaklaşık 2 dakikalık reklam filmleri, TRT 1’de, 14 Mayıs günü saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında altı kez yayınlandı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TRT’de yayınlanan reklamda, AKP’nin seçim döneminde en fazla kullandığı TGC Anadolu Gemisi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, TOGG Fabrikası, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde görevli asker ve sivil personelin, anneler günü dolayısıyla anneleri ile yaptıkları görüşmelere yer verildi. Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için AKP’liler tarafından sıklıkla kullanılan “Sen hep doğru yerde durdun”, “Sen varsan hepimiz güvendeyiz” mesajlarının yer aldığı reklam filmi, AKP’nin Türkiye Yüzyılı logosu ile sona eriyor. AKP’nin örtülü reklamı ile Yüksek Seçim Kurulu’nun 12 Mayıs günü saat 24.00'den sonra siyasi reklamları yasaklayan kararı ihlal edildi.

TRT AKP'NİN PROPAGANDA ÜSSÜ GİBİ ÇALIŞTI

TRT’nin seçim yasaklarını ihlal ederek reklam yayınlamasına RTÜK Üyesi Tuncay Keser tepki gösterdi. Keser, “Seçim döneminin ilk bölümünde 85 milyonun vergileriyle tarafsız kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, tam bir propaganda üssü gibi çalıştı. TRT yöneticileri, seçim döneminde hem YSK kararlarını hem de TRT Kanunu’nu sürekli olarak çiğnedi. Canlı yayınlarda fırsat eşitliği hiçe sayıldı, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan propaganda malzemeleri ile TRT neredeyse 24 saat kesintisiz propaganda denemesine yaptı. TRT hep ‘aynı’ partileri ekrana taşıdı, diğerlerini yok saydı” dedi.

Seçim gecesi ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan RTÜK Üyesi Keser, şunları söyledi:

“Seçim döneminde yapılan ihlaller yetmemiş gibi, seçim günü de TRT yönetimi, Anneler Günü kılıfıyla örtülü AK Parti reklamı yaptı. Hem de gün boyu. ‘Türkiye Yüzyılı’ bir partinin sloganı ve logosudur. Bu logoyla hazırlanan reklamın 12 Mayıs saat 24:00’ten sonra yayınlanması yasaktır. TRT yönetimi açık bir suç işlemiştir.

Ayrıca bu reklamlarla ilgili, TRT bir ödeme aldı mı almadı mı? Bunların da hesabı verilmelidir. RTÜK Başkanlığı, 11 Mayıs günü, yayın yasakları ile ilgili bir açıklama yaptı ve yasaklara uymayanlara, ‘en ağır yaptırımlar’ın uygulanacağı uyarısında bulundu. Seçim günü yayınlanan siyasi reklamlar açık bir ihlaldir. Bunu RTÜK gündemine taşıyacağım. Siyasi reklamlara ilişkin yasal sorumluluğu olan RTÜK’ün, seçim döneminde sürekli ihlal yapan ve seçim günü de yasakları delen TRT’ye uygulayacağı en ağır yaptırımı hep birlikte göreceğiz. Her şeyden öte seçim günü vatandaşların oy tercihlerini etkilemek amacıyla bu reklamların yayınlandığı unutulmamalıdır.”