Rekor kırdı: Fahrettin Altun nisan ayında 282,9 milyon TL harcadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 14 Mayıs seçimlerine yönelik iktidar merkezli gerçekleştirilen kara propagandanın yoğunlaştığı Nisan ayında rekor harcama yaptı. 2023’ün ilk çeyreğinin en fazla harcamasının yapıldığı ay olan Nisan ayında İletişim Başkanlığı 282 milyon 963 bin TL harcadı.

Seçim tarihinin ilan edildiği 10 Mart itibarıyla Türkiye, büyük bölümü Cumhur İttifakı merkezli kirli bir propaganda sürecinin merkezi haline geldi. Montaj videolar ve dezenformasyon, propaganda sürecine damgasını vurdu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve hiçbir adayın yüzde 50 oy oranının üzerine çıkamaması ile ikinci tura kalan seçimin ardından gözler, “İktidarın propaganda aracı” haline getirildiği gerekçesiyle eleştirilen İletişim Başkanlığı’nın harcamalarına çevrildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının Nisan ayını içeren bilançoları da İletişim Başkanlığı’nın seçime çok kısa bir süre kala muslukları açtığını ortaya koydu.

MUSLUKLAR AÇILDI

Mali verilere göre Başkanlık, Nisan ayında 2023’ün rekor harcamasını gerçekleştirdi. Başkanlığın Nisan ayı harcaması, 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamasının yüzde 43,72’sini oluşturdu. İletişim Başkanlığı’nın Nisan ayı harcaması kayıtlara, 282 milyon 963 bin TL olarak geçti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, Nisan'da yaptığı harcama itibarıyla merkezî yönetim kapsamındaki 12 kamu idaresini geride bıraktı. İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay, İletişim Başkanlığı’ndan daha az para harcayan kamu idareleri arasında yer aldı.

Başkanlığın 2023 yılının ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle:

•Ocak: 44 milyon 331 bin TL

•Şubat: 188 milyon 810 bin TL

•Mart: 130 milyon 968 bin TL

•Nisan: 282 milyon 963 bin TL

YARISINA YAKINI GİTTİ

2023 yılı için 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik ödenek ayrılan İletişim Başkanlığı, henüz yılık ilk çeyreğinde toplam ödeneğinin yüzde 40’ını tüketti. Ocak-Nisan 2023 dönemine yönelik harcama performansı, başkanlığın 2023 yılını başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama ile tamamlayacağına işaret etti.