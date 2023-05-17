Bugün Çağlayan Adliyesi'nde teslim olmuştu: Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu

GERÇEK GÜNDEM - Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet’ye yer alan bir yazısı nedeniyle hakkında hapis cezası verildiğini duyurmuştu. Pehlivan, teslim olmak üzere geldiği Çağlayan Adliyesi’nde Gerçek Gündem’e konuştu. Pehlivan, daha sonra teslim oldu. Pehlivan, teslim olmasının ardından birkaç saat içinde tahliye edildi.

Pehlivan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şu cümleyi yine kurmak zorundayım: Cezaevine giriyorum. Bu sabah kapım çalındı. İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hâkimliği’nin bir kararı tebliğ edildi” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında verilen karara ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmede bulunan Pehlivan, bu kararın perde arkasında gazeteci Barış Terkoğlu ile yazdıkları ‘’SS” kitabının olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

Ben denetimli serbestlikle birlikte tahliye olmuştum. O denetimli serbestlik şartlarından birisi hakkımda bir dava açılırsa, tekrar açık cezaevine girme tehdidiydi. Ama bu yargının takdirine bağlıydı. O denetimli serbestlik çıktıktan sonra hakkımda 6 tane dava açıldı. Yargı hiçbirini dikkate almadı. Ama ne zaman ki biz SS kitabını yazdık, yedinci dava dikkate alındı ve benim açık cezaevine girme kararım verildi.

"GAZETECİLERİ ÇOK DAHA BASKICI GÜNLER BEKLİYOR"

Pehlivan, kendisinin birkaç saatliğine cezaevine girmesinin bir sembol olduğunu vurguladığı sözlerini ise şöyle noktaladı:



Burada benim birkaç saatliğine cezaevine girmem yazdığım Cumhuriyet gazetesinin tarihi dikkate alındığında pek önemli değil. Ama olayın aslında beni de aşan bir ölçüsü var. Türkiye’de eğer iktidar değişmezse, maalesef gazetecileri, çok fazlasıyla baskıcı, çok fazlasıyla zor günler bekliyor. Benim girmem sadece bir sembol.

PEHLİVAN TESLİM OLDU

Barış Pehlivan, hakkında verilen hapis cezası kararının ardından Çağlayan Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Pehlivan'ın teslim olmasıyla birlikte bir gazeteci daha cezaevine girdi...

Pehlivan, Silivri Cezaevi’ne götürülecek.

TAHLİYE EDİLDİ

Pehlivan, hakkında verilen hapis cezasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne gelerek teslim olmuştu.

Pehlivan, teslim olmasından birkaç saat sonra tahliye oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem