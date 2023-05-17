İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) hücre üyelerine yönelik bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasına yönelik yaptıkları araştırmalarda haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelileri tespit etti.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından aralarında TSK’da aktif olarak görülen 3 astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli olmuş astsubay, 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 FETÖ/PDY mensubu için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri, bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aranan 19 FETÖ üyesinin 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken, üçünün yurt dışına firar ettiği, bir FETÖ üyesinin ise adresini değiştirdiği gerekçesi ile bulunamadığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA