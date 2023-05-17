AA'nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk: “Kim bu seçimden AK Parti’nin zaferle çıktığını söylerse, o AK Parti’nin yararına çalışmıyordur"

Anadolu Ajansı’nın eski Genel Müdürü, Habertürk yazarı Kemal Öztürk, kaleme aldığı yazıda seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Öztürk, “Seçimden dersler 1: AK Parti seçmenin mesajını aldı mı?” başlıklı yazısında, seçimlerde en büyük kaybedenin AKP olduğunu kaydetti.

“KİM AK PARTİ’NİN ZAFERLE ÇIKTIĞINI SÖYLERSE, BİLİN Kİ O AK PARTİ’NİN YARARINA ÇALIŞMIYORDUR”

Gazeteci Öztürk, şunları kaydetti:

“Kim bu seçimden AK Parti’nin zaferle çıktığını söylerse, bilin ki o AK Parti’nin yararına çalışmıyordur.

Hangi AK Partili bu seçim sonuçlarından çok mutlu olmuşsa bilin ki seçmenin mesajını almamış, meseleyi anlamamıştır.

Hangi AK Partili yönetici, bu seçim sonuçlarından sonra alarm zillerini çalmamışsa, “Durum iyi değil, toparlanmamız gerekiyor” demiyorsa, bilin ki işini iyi yapmıyor demektir.

Çünkü bu seçimin en büyük kaybeden partisi AK Parti’dir.”

“ASIL KAN KAYBINI GÖREMİYOR VE ÖNLEM DE ALMIYOR”

“Oyları % 42.5 dan % 35.5 e düşen (7 puan), milletvekili sayısı 295’ten 262’ye (33 vekil) düşen başka bir parti yok bu seçimde” ifadeleriyle seçim sonuçlarını değerlendiren Habertürk yazarı Kemal Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

“Bu büyük kan kaybına rağmen nedense AK Partililerde öyle büyük bir üzüntü, bir panik havası, durum kötüye gidiyor kaygısı görmedim. Tersine tuhaf bir mutluluk var.

Sebebi de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın % 49.5 oy alması, Cumhur İttifakı milletvekili sayısının 312’yi bularak çoğunluğu elde etmesi.

Bundan dolayı asıl kan kaybını göremiyor ve önlem de almıyor.

AK Parti seçmenin mesajını 2019 yerel seçimlerinde de alamamıştı. İstanbul, Ankara dahil toplam 10 belediye kaybetmesine rağmen nedense elini dizine vurup, “Ben nerede hata yaptım da seçmen, aşk ile sevdiğim İstanbul ve göz bebeğimiz Ankara dahil 10 belediyeyi elimden aldı?” diye sormadı.

Bunun sebebi de yine Cumhur İttifakı’nın toplam oyunun % 52 üzerinde olmasıydı.

Oysa seçmen orada çok ciddi bir uyarı yapmış, canını yakacak şekilde cezalandırmış, "Kendine gel" demiş ama AK Parti bunu bir türlü anlamamıştı.

Ne teşkilatından ne Genel Merkez yönetiminden hesap soruldu ne sorumlular görevden alındı ne de hatalarını tespit edip bunları giderecek adımlar attı.

Bunun bedelini işte bu seçimde kaybettiği 7 puan ve 33 milletvekiliyle ödedi.”

“AK PARTİ BU GİDİŞATINA DUR DEMEZSE, YEREL YÖNETİMLERDE DAHA ÇOK BELEDİYE, PARLAMENTODA DAHA ÇOK MİLLETVEKİLİ KAYBEDECEK”

AKP’deki yıllar içindeki düşüşe dikkat çeken Kemal Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılında oyları % 49.5 gibi rekor düzeye ulaşan bir parti, bugün % 35’e düşmüşse bunun için kırmızı alarma geçmesi gerekir.

8 yılda % 15 kan kaybı hiç durmadan devam ediyor aslında.

Bu durumda 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde ve 5 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olacak?

AK Parti bu gidişatına dur demezse, yerel yönetimlerde daha çok belediye, Parlamentoda daha çok milletvekili kaybedecek ve 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığını da başka birine teslim edecektir.

Erdoğan’ın bu son dönem Cumhurbaşkanlığı olduğuna göre, gelecek seçimde hangi sihirli adayla seçimi kazanacak AK Parti bilemiyorum.

Erdoğan denklemden çıktığında, AK Parti kendi gerçekliği ile acı bir şekilde yüzleşecek o zaman.

O zaman, fikir ve kurumsal geleneğinden güç alan bir parti ile kişiye bağımlı parti arasındaki farkı görecek, fakat iş işten geçmiş olacak.”

“GELECEKTE, ERDOĞANSIZ BİR AK PARTİ SİYASETTE VAR OLMAYABİLİR”

“AK Parti bence yeni sisteme, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliğinin ayrı ayrı oylanmasına adapte olamadı” diyen Öztürk, yazısını şöyle noktaladı:

“Erdoğan seçildiği sürece, Cumhur İttifakı'nın oyları ve vekil sayısı yüksek olduğu sürece kendi kan kaybına dikkat etmiyor.

Bu yüzden gelecekte, Erdoğansız bir AK Parti siyasette var olmayabilir.”