AKP'den O Yayına Tepki! 'Milletimize Hakaret, Lanetliyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam TELE1'de yayınlanan bir programda “RTE’nin (Recep Tayyip Erdoğan), Netanyahu’dan farkı ne?” altyazısının sosyal medyada tartışma konusu olmasının ardından kanaldan açıklama geldi. TELE1, yazının sehven (yanlışlıkla) yazıldığını belirterek özür diledi ve idari araştırma sorasında da gerekli kararın alınacağı bildirdi.

KANAL: GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ

TELE1’in X üzerinden yayımladığı açıklamada “Dün gece (21 Eylül 2025) TELE1 ekranına gelen ‘Türkiye’nin Yönü’ programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz altyazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz" denildi.

TELE1'in 21 Eylül tarihli yayını

Kanal, reji kadrosundan kaynaklanan ve sehven yapılan söz konusu hata nedeniyle özür dilediklerini ifade ederek "İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

Kanalın açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.



İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize… — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi