Ahmet Davutoğlu Siyasetten Çekildi: Gelecek Partisi Feshedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyasetten çekildiğini ve partinin feshedildiğini duyurdu.

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Ahmet Davutoğlu Siyasetten Çekildi: Gelecek Partisi Feshedildi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti kurulları ve yol arkadaşlarıyla yapılan istişarelerin ardından parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye'de siyasetin ciddi bir çıkmaza girdiğini belirterek, mevcut siyasi yapının kendisini düzeltme kapasitesini büyük ölçüde yitirdiğini söyledi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştirerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için zorunluluk olduğunu belirtti. Siyasetin kişisel çıkar ve makam pazarlıklarının alanına dönüştüğünü savunan Davutoğlu, siyasi ahlak, liyakat ve hukukun yeniden merkeze alınması gerektiğini ifade etti.

'SİYASETTEN VAZGEÇİŞ DEĞİL'

Kararlarının teslimiyet olmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır" dedi.

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırmasının ardından düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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