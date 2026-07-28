DEM Parti'den Çerçeve Yasa Çağrısı, 'Süreç Uzatılmamalı'

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatimoğulları, yasanın tüm tarafların üzerinde uzlaştığı başlıkları içermesi gerektiğini belirterek, sürecin uzatılmaması çağrısı yaptı.

Çerçeve yasa çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyleyen Hatimoğulları, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis tatile girmeden önce yasa taslağının TBMM'ye sunulacağı bilgisini siyasi partilerle paylaştığını hatırlattı.

TÜM PARTİLERDEN DESTEK İSTEDİ

Hatimoğulları, Kürt meselesinin Türkiye'nin uzun yıllardır çözülemeyen temel sorunlarından biri olduğunu belirterek, bütün siyasi partilerin barışın önünü açacak bir düzenleme için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

'MUTABAKAT YASAYA YANSITILMALI'

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği son görüşmeye işaret eden Hatimoğulları, çerçeve yasanın bu görüşmelerde sağlanan uzlaşı doğrultusunda hazırlanması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, "Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı ve içeriği ortak mutabakatla belirlenmeli ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın" dedi.

Sürecin yeni gelişmelerle uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Hiçbir şey oldubittiye getirilmemeli, yeni sürprizlerle süreç uzamamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA