YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlattı: Özgür Özel'den Destek Çağrısı

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CHP'den 90 milletvekiliyle beraber istifa eden Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti, bağış kampanyası başlattı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bağış kampanyasının başladığını duyurdu.

Özel şu mesajı verdi: "Dayanışmayla Başlıyoruz! YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz.

Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız. Evet, uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz YENİ Partimiz kuruldu. Gençlerin yeni partisi, kadınların yeni partisi, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, engellinin YENİ Partisi kuruldu. Bundan sonra durmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Elbette sizler de kurduğunuz, kurdurduğunuz bu YENİ Parti'ye bir an önce üye olmak ve katkıda bulunmak istiyorsunuz. Üyelik için biraz bekleyeceğiz. Her şey hazır ama Yargıtay'da ve diğer kamu kurumlarında bazı işlemlerin tamamlanması ve ondan sonra resmî üye kayıtlarının başlaması gerekiyor. Ama o güne kadar beklemek istemeyen sizler için bugün YENİ Parti'nin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Ve bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz. Lütfen bağış yaptığınızda açıklama kısmına isminizi ve size ulaşabileceğimiz cep telefonu numarasını yazınız. Önümüzdeki günlerde ismini ve cep telefonunu bağış makbuzunda belirtenlere öncelikle üyelik işlemleri için biz ulaşacağız.

Bugün YENİ Parti için çok önemli bir gün. Uzun süredir söylediğiniz, teyzemin söylediği, otobüsü de alacağız. Arabada alacağız. Ne eksik varsa halledeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz diyen YENİ Parti'nin yeni nesil millet parti dayanışmasını ve üyelerinin katılımcılığını başlatıyoruz. YENİ Parti'ye destek olmak için aşağıdaki linke tıklayıp açılacak resmî sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz. Unutmayın, YENİ Parti'yi millet kurdu, millet büyütecek ve YENİ Parti'yi millet iktidara taşıyacak.

Aşağıdaki resmî internet sitemizin linki dışında hiçbir internet sitesine, hiçbir hesaba, hiçbir bağış talebine itibar etmeyiniz. YENİ Parti'nin tek bağış hesabı aşağıdaki hesaplardır, resmî internet sayfamızdan aşağıda linki bulunan sayfadır."

Dayanışmayla Başlıyoruz!



YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir.



Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz.https://t.co/j7JSlJAsAT#YeniDayanışma pic.twitter.com/JcnfpjrDsy — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 29, 2026

Kaynak: Haber Merkezi