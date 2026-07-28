YENİ Parti'den 'Büyükşehir' Bombası: Yarın Hangi Belediyeler Katılacak?

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Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor. Bazı ilçe belediyeleri CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacaklarını duyurdu. Öte yandan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, belediye başkanı katılımlarının yarın olacağını duyurdu.

Sözcü'den Bala Ateş Irmak'a konuşan Zeybek, çok sayıda katılımın olacağını belirterek "Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz partimize katılım sağlayacaklar. Görünen o ki 31 Mart seçimlerinde sayın Özgür Özel liderliğinde kazandığımız belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu da onunla birlikte" dedi.

Zeybek, "Büyükşehir belediye başkanlarımızla da görüşüyoruz. Yarın YENİ Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkanı olduğunu da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada 200'den fazla belediye başkanının YENİ Parti'ye katılacağını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi