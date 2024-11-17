Ahmet Davutoğlu ile Ahmet Türk Mardin'de Görüştü: Barış Görüşmesi Yapan Birinin Yerine Neden Kayyım Atanır?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile görüştü.

"BARIŞ GÖRÜŞMESİNE KATILAN BİRİ NEDEN GÖREVDEN ALINIR?"

Ziyaret esnasında konuşan Davutoğlu, yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ün geçtiğimiz haftalarda DEM Partili Şenyaşar ailesi ile AKP'li Yıldız ailesi arasındaki barış görüşmelerine katıldığını hatırlattı.

Davutoğlu, bu görüşmeler kapsamında Ahmet Türk'ün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğüne dikkat çekerek, "Türkiye’nin en yüksek devlet kademesindeki ikinci ismi ile bunu yapmış olması nedeniyle takdir kazanmış bir ismin hemen arkasından yerine kayyım atanması neden?" sorusunu sordu.

Davutoğlu, şöyle konuştu: "Şimdi herkesin sorması lazım. 2 hafta, 3 hafta önce böyle bir barışa öncülük etmesi dolayısıyla, hele hele Türkiye’nin en yüksek devlet kademesindeki ikinci ismi ile bunu yapmış olması nedeniyle takdir kazanmış bir ismin hemen arkasından görevden alınmasının gerekçeleri, üç defa görevden alınması, yerine kayyım atanması neden? Seçmenle inatlaşılmaz. Seçmenin gönlü kazanılır"

GELECEK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, partimizin bölge istişare toplantısı kapsamında geldiği Mardin’de, Sayın Ahmet Türk’ü kabul ederek, görüş alışverişinde bulunmuştur" denildi.

İMAMOĞLU DA ZİYARET ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulunmak için kente gitmişti.

Ahmet Türk ile beraber basın mensuplarının karşısına çıkan İmamoğlu, “Yapılan her kötülük tersine tepmiştir. Bunu bu ülkede en iyi cumhurbaşkanı bilir. Başka adres aramaya gerek yok. Onun için kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu ülkede yapılan bütün dedikoduların sahibi de bir avuç insandır” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem