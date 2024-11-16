Mardin'de 'Kayyım' Ziyareti! İmamoğlu, Ahmet Türk ile Konağında Bir Araya Geldi
İBB Başkanı İmamoğlu, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etmek adına Mardin'e gitti. İmamoğlu, kendisini havalimanında karşılayan Türk'ün 150 yıllık evi olan Kasrı Kanco Konağı'na araç konvoyuyla geçiş yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım politikalarına karşı dayanışma göstermek adına bu sabah Mardin'e gitti. Makamına kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir eş başkanları İBB Başkanı İmamoğlu’nu Mardin Havalimanı’nda karşıladı.
İmamoğlu’nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da yer aldı.
ARAÇ KONVOYU GİRİŞ YAPTI
Çermik gazetesinin aktardığına göre İmamoğlu, Mardin Havalimanı’nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk’ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.
KONAKTA İMAMOĞLU İÇİN HAZIRLIK
Kasrı Kanco Konağı’nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.
TAŞ KAPI İMAMOĞLU'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Tarihi konaktaki kalın taş kapı, İmamoğlu'nun dikkatini çekti. İBB Başkanı, kapı girişinde bulunan taş kapıyla ilgili "Bayağı bir taş kapı yani" ifadelerini kullandı.
Ahmet Türk'ün tarihi Kasrı Kanco Konağı'ndaki kalın taş kapı İmamoğlu'nun dikkatini çekti.— Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 16, 2024
İBB Başkanı, "Bayağı bir taş kapı yani" yorumunda bulundu