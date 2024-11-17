Öcalan Çağrısının Ardından İlk Kez... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ne Konuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Kasım günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağırlamıştı. MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a dönük çağrısının ardından iki lider ilk kez bir araya gelmişti.

İki liderin bu yılki 8’inci görüşmesinde iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği belirtilmişti. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının en önemli gündem maddesi bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu.

‘TAM MUTABAKAT’

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin MYK üyelerine kısa bir değerlendirme yaparak, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” dediği öğrenildi.

Görüşmede, Bahçeli’nin Öcalan çağrısının gündeme gelip gelmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle el sıkışması ve sonrasında yaptığı açıklamalar ‘yeni bir süreç mi başlıyor’ tartışmalarını beraberinde getirirken Bahçeli daha sonra TBMM’de Öcalan’ın DEM Parti grubuna gelerek örgütün silah bıraktığını açıklaması ve umut hakkında yararlanması çağrısı tartışmaları başka bir boyuta taşımıştı.

Kaynak: Hürriyet