İmamoğlu Kayyım Atanan Mardin'den Seslendi: 'Asla Yılmayız, Geri Durmayız, Geri Adım Atmayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanmasının ardından Mardin'e destek ziyaretinde bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün evi Kasrı Kanco Konağı'nda onuruna yemek verilen İmamoğlu, ardından Ahmet Türk ile birlikte basın açıklaması yaptı.

'İMAMOĞLU İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN'

İmamoğlu'nun, Türk ile birlikte yaptığı açıklaması şu şekilde:

“Yapılan her kötülük tersine tepmiştir. Bunu bu ülkede en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Başka adres aramaya gerek yok. Onun için kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu ülkede yapılan bütün dedikoduların sahibi de bir avuç insandır. Üzüntüm şudur; ülkedeki bütün savunuları, tezleri koca koca insanlar, sözüm ona gazeteciler ya da sözüm ona siyasetçiler bu lafları ederken, kalkıyor bir bakan, benim ‘yargı tacizi’ sözüme kafayı takıyor. Buna takmasın kafayı, örneğin gitsin sürülmüş bir hakimin feryadından dolayı onun niçin dinlenmediğini gitsin, Samsun’da hakimle ilgili yapılan başvurularla ilgili HSK’ye en azından duygusunu dile getirsin. Bıraksın Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı. Yargıda, hukukta dönen dedikoduları, işlemeyen hukuku sorgulasın.

'TAHMİN EDEMEDİKLERİ KADAR DİRENÇLİYİZ'

Kötülükler olabilir ama çok dirençliyiz. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Bu ülkenin güçlü barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız, asla yılmayız, geri durmayız, geri adım atmayız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi; her inanca sahip, Süryanisi, Ermenisi ve bu ülkede yaşayan her vatandaşın katkı sunacağı bir birlikteliğin gerçekten bu coğrafyaya ve bütün dünyaya iyilik getireceğine olan inancımla bugün Ahmet Türk Başkanımızın evindeydik. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böylesi bir gündemle değil, örneğin Ahmet Türk başkanımla İstanbul’da Türkiye’yi konuşmalıyız. Başka coğrafyaların gelişmesini konuşmalıyız.”