İktidara Yakın Gazete Yazdı: Yargı Paketinde 'Yasa Dışı Bahis' Hamlesi

Türkiye'de artan şiddet, istismar ve dolandırıcılık olaylarının ardından kamuoyu, iktidarın "cezasızlık" politikasına tepki gösterdi. Böyle bir tavrı olmadığını ispatlamak isteyen iktidar da yeni bir yargı paketi hazırlığına başladı. Buna göre pakette yasa dışı kumar oynayanların cezasının "kabahat" değil "suç" olarak düzenlenmesi planlanıyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; pakette denetim serbestlik şartları ve iyi hâlle ilgili hükümler yeniden belirlenirken basit olarak tanımlanan bazı suçların cezalarının da artırılması düşünülüyor.

BASİT SUÇLAR 'KATALOGA' ALINACAK

Kamu düzenini bozmaya, suçun işleniş şekline ve kişinin suç işleme eğilimine yönelik değerlendirme yapılarak tutuklama tedbiri gündemde. İki yılın altındaki suçlarda tutuklama olmadığı için suçlu hiç hapse girmeden denetimli serbestlikten faydalanıyor.

Planlanan düzenlemelerle "basit suç" olarak tanımlanan bazı suçların da "katalog suç" kapsamına alınacak. Böylece her suçun mutlaka belli oranda "yatarı" olacak ve denetimli serbestlik şartları bir süre hapiste kaldıktan sonra devreye girecek.

CEZALAR ARTACAK

Yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynatana yönelik cezalar olsa da oynayanlar Kabahatler Kanunu’na göre para cezası ile cezalandırılıyor. Pakete göre trafikte makas atma, drift yapma gibi eylemlerin de cezası artacak.

Düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanların cezaları da artırılacak. Mevcut kanunda bu tür suçlarda genellikle hapis cezası yokken, yeni düzenleme ile suçluların cezalarının belli bir bölümünü hapiste geçirmeleri garanti altına alınacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi