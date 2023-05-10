Nagehan Alçı: O iki hafta içinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yana gelse bile şaşırmam

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, ancak son dönemde muhalefet kanadı için yaptığı olumlu yorumlarla dikkati çeken Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak birtakım görüşlerini okurlarıyla paylaştı.

Oy sayımı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birinin yüzde 50.2'yle kazanmasının çoğu kişi tarafından olgunlukla karşılanamayacağını savunan Alçı, şunları söyledi:

"Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş '50.2' gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar.

Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: '50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.'

Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar. Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın 'Aslında 50’yi geçemediler, hile var' denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli.

'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE YÖNETİLİP İKİNCİ TURU YAŞAMAYAN ÜLKE NEREDEYSE YOK'

Türkiye artık 'Aman o iki haftayı yaşamayalım' başlıklı saçma sendromdan kurtulmalı. Başkanlık sistemi ile yaşayıp ikinci turu yaşamayan toplum neredeyse yok.

Bilakis seçim 28 Mayıs’a kalsa hiçbir ekstra gerilim olmayacağını düşünüyorum. Hatta o 2 hafta içinde bir sürprizle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yana gelse bile şaşırmam.

Ayrıca 28 Mayıs’ta kim kazanırsa kazansın tartışmasız en az (52-48) gibi salt çoğunluk çıkacaktır. Görünen manzara net. O zaman hiçbir tartışma yaşanmadan mükemmel bir süreç yaşanacaktır. 6 Mayıs 2023 tarihli yazım da o halde hayata geçecektir.

28 Mayıs gecesi Tayyip Bey kazanırsa, Kemal Bey 'Sayın Erdoğan kazanmıştır. Milletimizin takdiri böyle tecelli etmiştir. Tayyip Bey’i tebrik ederim' diyecektir.

Aynı şekilde 28 Mayıs gecesi Kemal Bey salt çoğunluğu elde ederse de daha önce yazdığım gibi mükemmel bir devir-teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Kemal Bey, Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır. 28 Mayıs gecesi Kemal Bey kazanırsa Erdoğan çifti bizzat Kılıçdaroğlu çiftini Beştepe’de karşılayacak ve önce çaylar içilip, sohbet edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır. Demokrasinin erdemini vurgulayan konuşmaların ardından yeni Cumhurbaşkanı, o tarihten itibaren Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. (...)"

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