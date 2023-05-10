ABB Başkanı Mansur Yavaş Sincan'da konuşuyor: Bir ülkenin kuvvetli olması için insanının aç olmaması lazım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Sincan ilçesinde yurttaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yavaş, iktidar cephesinin iddialarına yanıt vererek, "İHA'ları SİHA'ları yapanlardan Allah razı olsun. Biz daha iyisini yapacağız. Ama bir ülkenin kuvvetli olması için önce insanının aç olmaması lazım" dedi.

Yavaş ayrıca, iktidarın Millet İttifakı bileşenlerini teröristlikle suçlamasına da yanıt vererek, "Toplumun yarısından fazlasını terörist olarak adlandırdığınızda, en büyük reklamı siz yapıyorsunuz" diye konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sürekli azar işitiyoruz. Sürekli bize akıl veriyorlar. 7 buçuk milyar insan var dünyada hepsi tabii ki farklı farklı düşünecek. Gençlerin hayallerini çaldılar.

Ülke mülteci deposu oldu mu? Ekmek kuyrukları var mı? Bunu çözecek bir hükümet kalmadı. Sürekli olarak ekonomi bakanını değiştiriyorlar.

Yapacak bir şey kalmadı, deniz bitti. Millet İttifakı'nda şampiyonlar ligi gibi adlandırdığımız ekonomistler var.

İHA'ları SİHA'ları yapanlardan Allah razı olsun. Biz daha iyisini yapacağız. Ama bir ülkenin kuvvetli olması için önce insanının aç olmaması lazım.

Hani 85 tane terörist kalmıştı dağlarda? Reklam yapıyorlar reklam, teröristler bu ülkeyi bölecek diye. Hiç kimse bu ülkeyi bölemez.

Toplumun yarısından fazlasını terörist olarak adlandırdığınızda, en büyük reklamı siz yapıyorsunuz.

Boş laflara inanmayın, 15’inden sonra ne derlerse desinler. Bunların söylemlerinin hepsi havada kalacak. Neyle karşı karşıya kalacaksınız? Pahalılıkla, enflasyonla. Onlar lüks şatafatlı hayatlarına devam edecek.

Birçok insanımız açlığa mahkum oldu. Mülteci sorunu devam edecek. Değişim bekliyorsanız, boş lafları bir kenara itin. Açılım sürecinde yaptıklarını anlatın.

Her yerde söylüyorum, milliyetçiliği ayaklarının altına alan kimdir? Şimdi bize milliyetçilik taslıyorlar.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu birinci turda seçiyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturtuyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem