Dikkat: Seçmen bilgi kağıtlarınızı saklayın!

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak seçmen bilgi kağıtlarının saklanması gerektiğine dikkati çekti.

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Dikkat: Seçmen bilgi kağıtlarınızı saklayın!

Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlerde kullanılacak seçmen bilgi kağıtlarının seçimlerin ikinci tura kalma ihtimaline karşı saklanması gerektiğini söyledi.

Aydemir yazısında, şunları kaydetti:

”Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığına karşın, sandık kurulu bilgi kağıtlarını almayacak. Normalde bilgi kağıtları sandık kuruluna bırakılırdı.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, “Sandık numaram kaçtı? Seçmen listesinde kaçıncı sıradaydım?” gibi kaygılar oluşmasın diye bilgi kağıtları seçmene geri verilecek. Böylelikle sandık kurulları boşa meşgul edilmeyeceği gibi bundan kaynaklı bir yığılmanın da önüne geçilecek. Vatandaş, 14 Mayıs’ta oyunu kullandıktan sonra bilgi kağıdını unutmayıp geri alsın. Çünkü ikinci tura kalacak seçimde aynı sandıkta ve aynı sıra numarasında oylarını kullanacaklar…”

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