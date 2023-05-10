AKP'ye yakın yazarı kaybetme korkusu sardı: "Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın"

İktidara yakın Yeni Şafak’ın yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 14 Mayıs seçimleri için hükümete “Twitter’in kapatılması” çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine 4 gün kala, AKP’ye yakın köşe yazarı Bülent Orakoğlu’ndan, seçimler için sosyal medyayı engelleme çağrısı geldi.

Orakoğlu, bugünkü köşesinde, "Türkiye’de Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır" diye yazdı.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİNİ SAVUNDU

Orakoğlu’nun yazısının ilgili bölümü ise şöyle:

"Türkiye Yüzyılı’nın ‘katılım ve strateji açısından’ Türkiye’nin belki de dünyanın en büyük ve muhteşem İstanbul mitingine karşı Pentagon’un kontrolündeki Twitter’den milli iradeyi hedef alan alçak ve kalleş organize bir saldırı düzenlendi. 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na açıkça sansür uygulanarak milyonlarca insan engellenerek, yok sayılarak, Kandil ve Pensilvanya’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun öne çıkarılması amacıyla açıkça suç işlenmiştir. Bu olay Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine resmen müdahale ve antidemokratik bir girişimdir. Bu saldırının hesabı Twitter ve arka plandaki azmettiricilerinden uluslararası ve iç hukuk açısından sorulmalıdır. Gerekirse Türkiye’de Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır."