Özgür Özel Buca'da konuştu: İktidar olduğumuzun müjdesidir

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Forbes Sevgi Yolu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

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Özgür Özel Buca'da konuştu: İktidar olduğumuzun müjdesidir

Yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarını hızlandıran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin en işlek caddesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte bir halk buluşması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun katılımı ile miting havasında geçen buluşmada konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 4 yıl önce yerel seçimler döneminde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in de yine Buca’ya geldiğini hatırlatarak, "Başkan vekilimiz Buca’ya gelmişlerdi. Biz dedik ki ‘Özgür Bey’in bir umudu var’. O gün seçimi kazandık. Bugün yine Grup Başkan Vekilimiz burada. Yine bir seçim geldi. Biz inanıyoruz ki bu seçimi ilk turda kazanacağız. Buca vatanseverliğini, hoşgörüsünü, barışa, mutluluğa olan inancını sandıkta gösterecek. 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu tüm Türkiye’ye ilan edecek" dedi.

Genel seçimler öncesi yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Erhan Kılıç, “Bizler çok çalıştık. Parti emekçilerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ilçe başkanımız çok çalıştı. Çalmadık kapı bırakmadılar. Bu çalışmalara ben de bizzat katıldım. Şunu gördüm; vatandaşlarımızın inancı tam. Onlar da biliyor. Hepimiz biliyoruz. Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kurtuluşu olacak" şeklinde konuştu.

"PARTİMİZE SAHİP ÇIKIN"

Yaptığı konuşmada vatandaşlara 14 Mayıs günü sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "İzmir’de CHP listesi var. Bu listede çok kıymetli milletvekili adaylarımız var; ayrıca ittifak ortaklarımızın belirlediği isimler var. O liste Cumhuriyetimizin 100. yılının büyük ittifakının, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığının listesidir. O liste Cumhuriyet’in yüzüncü yılında iktidar olduğumuzun müjdesidir. Listemize sahip çıkın, partimize sahip çıkın" diye konuştu.

Caddedeki kalabalığa dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

"Buca’da Forbes Caddesi’ne gelmek, esnaf dolaşmak siyasettir. Kafeteryada gençlerle sohbet etmek siyasettir. Bir kahvenin önünde toplanan kalabalığa hitap etmek iyi siyasettir. Büyük bir kalabalığın önünde bir tabureye çıkmak iddialı bir siyasettir; ama Buca’da hafta içinde bir akşamüstü Forbes Caddesi’ni alıp alabildiğine doldurmak, orada miting yapmak iktidardır, iktidar."

Kaynak: İHA

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